Mammans fotografier är åklagarens bevis

Kristianstad På måndagen påbörjades rättegången mot de två föräldrar som åtalats misstänkta för att ha orsakat sitt spädbarns död i september förra året.

Vice chefsåklagare Eva Norberg ägnade dagen att lägga fram sin omfattande bevisning mot föräldrarna.

Åtalet har väckts mot en 24-årig kvinna och en 22-årig man, som misstänks för synnerligen grov misshandel och vållande till den lilla barnets död.

Enligt åtalet har de under perioden augusti-september 2016 i en ort utanför Kristianstad misshandlat sitt barn från det att de lämnade BB i Lund tills det tog sitt sista andetag den 10 september.

Föräldrarna, som har suttit häktade sedan september, fördes in i tingssalen med handfängsel.

Båda var bleka, samlade och tagna och kvinnan föll i gråt emellanåt när bilder på barnet visades under rättegången.

Eva Norberg ägnade hela måndagen till sin sakframställning där hon i kronologisk ordning gick igenom dag för dag från det att barnet föddes till att det dog på Skånes universitetssjukhus i Lund. Det har tagit åtta månader att slutföra den omfattande förundersökningen, som omfattar flera tusen sidor.

Rättsläkaren s utlåtande kom först i våras och sedan har Eva Norberg väntat på information från facebook, som hon har begärt.

Paret träffades via datorspel när de bodde på olika platser i Skåne och i Småland. Båda är arbetslösa och lever på socialbidrag. De flyttade ihop förra sommaren.

Mamman är amatörfotograf och dokumenterade sin dotter flitigt. I stort sett dagligen la hon ut bilder på flickan på facebook och Instagram och hon sökte information på olika nätsidor om sjukdomar och åkommor som spädbarn kan drabbas av.

– Jag vill visa bilderna på barnet och vill att rätten fäster uppmärksamhet på hennes utseende. titta på ansiktsfärg och uttrycket i hennes ögon och fundera över hur hon utvecklas, uppmanade Eva Norberg.

När flickan lämnade sjukhuset i Lund den 10 augusti var hon frisk och vägde tre kilo. Strax före förlossningen hade mamman drabbats av havandeskapsförgiftning.

Förlossningen var okomplicerad och familjen fick åka hem efter några dagar.

Den 11 augusti sökte föräldrarna akut på CSK för att flickan inte ville äta. mamman sökte amningshjälp på internet och erbjöds mjölkersättning av barnkliniken.

Föräldrarna var osäkra på mycket och googlade i stort sett om allt på nätet för att få svar på sina frågor.

Efter några dagar dyker det upp oförklarliga blåmärken i flickan ansikte på fotografierna.

Eva Norberg uppehöll sig kring blånader, svullnader och blåmärken på flickan, som uppträdde i allt större omfattning på bilderna på barnet. Dagarna går och flickan går inte upp i vikt och en röd utbuktning under tungan konstateras, som enligt samlad bedömning härleds till någon form av våld.

Vid kontrollerna på BVC hittar man inga symptom på sjukdom. Hennes blånader och dåliga aptit finner man inga förklaringar till.

Föräldrarna avbokade ett besök på BVC dagen innan. Då hade flickan omfattande blånader och rodnader i ansiktet.

Vid provtagningar finner sjukvårdspersonalen det märkligt att flickan inte reagerar alls. Hon är helt stilla och apatisk. Normalt brukar spädbarn skrika och kämpa emot.

Barnet och föräldrarna tas in på CSK där de stannar några dagar för att få ordning på flickans ätande. Personalen undrar varför mamman tar avstånd från sitt barn. Hon vill inte mata henne och byter inte blöja.

Flickans läge instabiliseras successivt, men när föräldrarna kontaktar sjukvården berättar de inte om alla symptom. Den 9 september hittar pappan sin dotter livlösa i sängen.

Han ringer SOS Alarm och får guidning av larmoperatören om hur han ska göra hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen.

Uppspelningen av larmsamtalet är dramatiskt och föräldrarnas förtvivlan är stark.

Ambulanspersonalen får igång hjärtat, som stannar och går igång igen.

Flickan körs från CSK till Sus i Lund där hon senare avlider.

Rättsläkaren konstaterar bland annat att flickan har 20 revbensfrakturer.

Tingsrätten har avsatt nio dagar till huvudförhandlingen, Eva Norbergs sakframställning fortsätter på onsdag. Med början på fredag inleds förhören med de åtalade.