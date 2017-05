Wolff Eikrems inhopp bakom MFF:s seger

Jo Inge Berget jublar efter att ha nickat in MFF:s segermål efter en snygg passning av landsmannen Magnus Wolff Eikrem. Foto: TT

MALMÖ Matchen mellan MFF och Elfsborg i Borås höll på att gå emot 0-0. Då hoppade assistkungen Magnus Wolff Eikrem in från bänken.

En dryg kvart senare hade MFF vunnit med 2-1. Efter två målgivande passningar av – Wolff Eikrem.

Eikrem kom in på grund av en skada på Erdal Rakip som så långt gjort en bra match men bränt många chanser. Men bytet var knappast till nackdel för MFF, för kort efter sitt inhopp spelade Wolff Eikrem inåt bakåt och serverade Pawl Cibicki till 1-0.

Men Elfsborg kom tillbaka med ett snyggt inlägg som Viktor Prodell nickade in från nära håll mot en chanslös Johan Wiland.

Det såg ut att kunna bli oavgjort, men Magnus Wolff Eikrem ville annat. Han serverade ett snyggt inlägg rakt på Jo Inge Bergets skalle och Berget nickade iskallt in bollen otagbart för Elfsborgs målvakt.

– Starkt av oss att komma tillbaka efter 1-1. Men det var fullt rättvist att vi vann. Vi gör en fantastisk andra halvlek och skapade massvis med chanser och bara malde på och tröttade ut motståndarna, sa Markus Rosenberg till Cmore efter matchen.

Jo Inge Berget var av förklarliga skäl också nöjd.

– Det satt långt inne och segermålet kom sent, men det finns inte mycket bättre sätt att vinna på. Det satt gott.



– Det var en bra nick och jag kände när den gick in att nu blir det tre poäng!

I halvtid stod det 0-0 i en match som bjudit på en hel del målchanser och omdiskuterade situationer åt båda hållen.

Med en dryg halvtimme spelad av matchen sprang en hemmaspelare in i Pawel Cibicki i Elfsborgs straffområde. Cibicki föll men domaren friade.

– Han tar mig ju, det är klart att det ska vara straff. Absolut, sa Pawel Cibicki i Cmore efter den första halvleken.

Mest hettade det till i den tredje och sista stopptidsminuten före pausen. Först fick Erdal Rakip ett friläge men sköt rakt på en utrusande Elfsborgsmålvakt.

I omställningen direkt efter fick Elfsborg ett friläge, men Behrang Safari lyckades bryta i absolut sista sekunden.

Spelmässigt var det en jämn halvlek, till och med lite övertag från hemmalaget. Men MFF skapade flera fina chanser, inte minst ett bra skott av Anders Christiansen efter 34 minuter. Elfsborgs målvakt Kevin Stuhr Ellegaard gjorde flera fantastiska reflexräddningar, men även Johan Wiland tvongades till parader i den högre skolan.

Redan efter 23 minuter drabbades MFF av ett avbräck när Pa Konate blev skadad, det såg ut som en bristning i baksidan av ett lår.

I stället fick Yoshimar Yotun flytta ner som vänsterback medan Erdal Rakip gick in på mittfältet. MFF startade med Jo Inge Berget och Markus Rosenberg på topp, men emellanåt såg det ut som om Berget tog en kantroll och Cibicki en forwardsroll under resten av matchen.

– Det är inte kul att flytta runt på planen från position till position. Det är snart dags att han (tränaren Magnus Pehrsson) bestämmer sig och jag är tydlig med att jag vill spela på topp, så det vet han, sa Pawel Cibicki.

– Äh vi turas om, vi vill båda spela på topp. Men det är bra att vi gör mål båda två, sa Jo Inge Berget.

Skadorna kommenterade MFF-tränaren Magnus Pehrsson så här:

– Erdal (Rakip) fick en smäll mot sitt knä och det är nog inget allvarligt. Pa (Konate) halkade och fick en dragning i baksidan av låret. Det återstår att se hur allvarligt det är.

MFF-segern innebär att Malmölaget nu leder allsvenskan med sex poäng.