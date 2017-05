Den israeliska skådespelaren Daliah Lavi, har avlidit i sitt hem i Asheville, NC. Hon blev 74 år gammal.

Hon var född i Shavei Tzion och kom som tonåring till Sverige för att studera balett. Under åren här gjorde hon sin filmdebut, som professorsparets dotter i Arne Mattssons Hemsöborna från 1955.

Hon var mycket språkbegåvad och talade fem språk flyttade. Det blev många filmrollen genom åren på tyska, italienska, franska, spanska och engelska.

Hon var bland annat med i Bond-parodin Casino Royale 1967, i den tyska thrillern The Return of Dr Mabuse 1961 och den italienska skräckklassikern La frusta e il corpo, 1963.

Hon fick en Golden Globe för sin roll i Two Weeks in Another Town och några andra filmer hon varit med i är The Whip and the Body, Lord Jim, Ten Little Indians, Those Fantastic Flying Fools, Nobody Runs Forever och Catlow.

Daliah Lavi var också framgångsrik som sångerna med den tyska hits som Oh, wann kommst du? och Willst du mit mihr geh’n?

Hon efterlämnar maken Charles, barnen Kathy, Rouben, Alexander och Stephen med familjer.