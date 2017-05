Dagens tips

Förmiddagsföreläsning

Astrid Wallin-Heinsen föreläser om ”Den svenske soldaten och hans familj under det stora Nordiska kriget 17.00–1721. Klockan 10.30 kulturhuset, Hässleholms, Vita salongen.

Cafékväll

ven-Ingvar Johansson, konstnär som växlar mellan grafik, akvarell och motorsåg. Mångsidighet är kännetecknet för Sven-Ingvar, en av traktens mest spännande konstnärer. Klockan 19.00 Hässleholms kulturhus, Vita salongen.

Skådarmorgon

Följ med på fågelskådning, samling vid Linnéskolans parkering. Denna morgon letas det speciellt efter brandkronad kungsfågel vid Galgbacken. Glöm inte att ta med fika. Klockan 08.00–10.00.

Orientera

Prova på orientering i Hässleholms bebyggelse och grönområden. Hässleholms Orienteringsklubb ordnar motionsorientering med start mellan klockan 17.30 och 18.30 vid Ljungala skola.

Dagens bio

Parkbiograferna i Hässleholm: 18.30 King Arthur: Legend of the sword 2D, 18.45, 21.30 King Arthur: Legend of the sword, 3D, 18.45, 21.15 Fast & Furious 8, 21.10 Guardians of the Galaxy, vol 2 2D. Bio Borgen Osby: 19.00 King Arthur: Legend of the Sword.