Sista sparken räddade en värdefull poäng

Med matchens sista spark gjorde Hiba Ali 2–2 och fixade en poäng till sitt FC Hessleholm mot Älmhult.

– Skönt med en pinne – framförallt efter söndagens match, säger FC Hessleholms tränare Daniel Nilsson.

Efter praktsmällen borta mot Hittarp (0–8) var det viktigt för FC Hessleholm att försöka hitta självförtroende och visa karaktär på den vindpinade och kylslagna B-planen.

Och hemmalaget fick bästa tänkbara start med ett ledningsmål i den nionde minuten. Linnea Berntsson slog en väl avvägd djupledsboll längs vänsterkanten och Michelle Jormelius ryckte ifrån sin bevakning, bröt in i straffområdet och placerade kyligt in 1–0.

Glädjen blev dock inte särskilt långvarig. Gästande Älmhult kvitterade till 1–1 och tog också ledningen med 2–1 innan halvleken var över.

– Jag tycker att vi inleder piggt men när Älmhult gör 1–1 faller vi tillbaka och låter dem ta över. Vi håller ihop försvaret ganska bra och de skapar inte jättemycket men vi förlorar för mycket i duellspelet, säger Daniel Nilsson.

FCH-ledningen gjorde ett par omdisponeringar på det centrala mittfältet i pausen men det dröjde tio minuter in i andra halvlek innan de började ge effekt.

– Då kliver vi in och börjar fajtas på ett helt annat sätt.

FCH gick ner på en trebackslinje för att öka trycket framåt under sista kvarten. Älmhult hade visserligen ett friläge som kunde ha dödat matchen med tio minuter kvar men det var hemmalaget som fick den absolut sista möjligheten – och förvaltade den.

Isabelle Svensson slog en hårt inåtskruvad hörna som träffade stolpen och i röran framför mål stötte Hiba Ali in 2–2-bollen.

– Vi ville verkligen ha en poäng efter helgens storförlust, säger Nilsson som inte var helt nöjd med passningsspelet.

Men just den här gången var återupprättad heder och en poäng så väldigt mycket mer värt.

– Jätteskönt med den moral vi visar. Man kommer ganska långt med det också, konstaterar FCH-tränaren som hade centrala mittfältaren Nilla Fors tillbaka efter skada.

Lagkaptenen Linnéa Mauritzson stod upp bra som mittback och spelade en nyckelroll i det unga FC Hessleholmslaget.

På söndag väntar derby mot Röke på Österås.