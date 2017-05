Tiotusentals resenärer drabbade av tågstopp

Malmö Efter ett tågstopp söder om Stockholm under onsdagskvällen drabbas tiotusentals resenärer.

All trafik – både pendeltåg och fjärrtåg – står stilla. Det handlar bland annat om tåg till och från Göteborg, Karlstad och Malmö.

Det ska ha uppstått en brand i en kontaktledning i Huddinge.

Enligt prognosen från Trafikverket ska problemet vara avhjälpt klockan 23 på onsdagskvällen.

– Vi räknar med stora störningar och förseningar under hela kvällen. Just nu har vi ett 20-tal tåg som står till eller är inställda. Det blir fler hela tiden. Det är väldigt många resenärer som drabbas, säger Dan Olofsson på SJ:s pressjour till Expressen.

– Det här påverkar all trafik som går in och ut till Stockholm söderifrån. Vi har reparatörer som är där och arbetar sedan strax efter klockan sex för att återställa detta så fort som möjligt, säger Eva Nordén på Trafikverkets pressjour till tidningen.