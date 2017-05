Dagens tips

Föreläsning

Hässleholms FN-förening bjuder in medlemmar och icke-medlemmar till en föreläsning med Driton Raman och Edina Burazerovic: ”En kväll om flykt, integration och livsval”. Klockan 18.30 Glashuset på Norra Station i Hässleholm.

Modevisning

I dag är det modevisning på mötesplatsen Fridebo i Hanaskog. Representanter för Seniorshopen finns på plats klockan 13.00–15.00, själva modevisningen är klockan 13.30. Det blir även kaffeservering.

Konsert

”I love Sweden in the springtime” med Musica Vitae och Margareta Bengtson – sång och harpa. Klockan 19.00 Osby kyrka.

Träffpunkt

Underhållning av Gunni Månsson, gemenskap och fika står på programmet i dag. Detta är sista träffpunkten för vårterminen. Klockan 14.30 träffpunkten på Lindgården i Broby.

Föreläsning

Norra Strö Hembygdsförening inbjuder till trädgårdsinspiration med Ing-Marie ”Inka” Johansson från Hammar som visar bilder och berättar om olika trädgårdar hon besökt. Klockan 18.30 Hembygdsgården Övarp.

Kvällens bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.30 King Arthur: Legend of the sword 2D, 18.45, 21.30 King Arthur: Legend of the sword, 3D, 18.45, 21.15 Fast & Furious 8, 21.10 Guardians of the Galaxy, vol 2 2D.