Skådespelaren Michael Parks, har avlidit i en ålder av 77 år, skriver Legacy.com.

Hans skådespelarkarriär började med roller i tv-serier på 1960-talet. 1969 till 1970 gjorde han rollen som Jim Bronson i NBC:s Then Came Bronson. Han sjöng även titelsången till serien, Long Lonesome Highway, som blev en stor hit i USA. Under 1970 till 1990-talet medverkade han i många serier som exempelvis Twin Peaks och han spelade även Texas Ranger Earl McGraw i Quentin Tarantinos From Dusk till Dawn, Kill Bill och i dramat Django Unchained. Han var även med i filmen Argo, som vann en Oscar för bästa foto samt i Tusk och thrillern Red State 2011.

Han efterlämnar hustrun Oriana och sonen James.