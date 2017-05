Filipovic ska frälsa de gulsvarta

Tommy Filipovic presenterades idag som IFK Hässleholms spelare. Tommy bröt i dagarna sitt tvåårskontrakt med Ljungskile och är spelklar för IFK den 31 maj.

– Mitt jobb i IFK blir att göra mål, säger Filipovic som förra året gjorde 21 mål för lokalkonkurrenten Hässleholmns IF.

IFK Hässleholm har fått en rekorddålig start på säsongen. Noll poäng och bara ett mål framåt är lagets facit på fem matcher. Och inte ens det målet gjordes av någon IFK-målet utan av en förvarare i motståndarlaget.

Men nu agerar IFK-ledningen då skyttekungen Tommy Filipovic värvats från Ljunsgskile. Dit han för övrigt värvades från Hässleholms IF.

Men det blev bara några månaders spel för Filipovic i Ljungskile.

– Trivdes inte med det sociala. Jag var den ende av spelarna som bodde på orten medan övriga pendalade från Göteborg.

– Dessutom fick jag inte den speltid som utlovades av tränaren. Precis innan seriestarten värvade de en forward från Dalkurd. Fick bara göra en del inhopp men hann ändå med ett seriemål och ett i cupen.

Filipovic, som gjorde 21 mål för HIF under fjolåret, hade ett flertal anbud men valde IFK Hässleholm.

Han har även flyttat tillbaka till sin tidigare bostadsort Perstorp.

– Valde IFK bland annat för att Daniel Nilsson är en bra tränare som kan utveckla mig. Det var aktuellt med en flytt till IFK redan i vintras. Snackade en del med Daniel men då jag tillhörde HIF så blev det inget.

Trots att det inte blivit så mycket spel så är Tommy i bättre fysisk form än han varit tidigare.

– Då det var stentuff träning i Ljungskile har jag tappat sex kilo. Vi hade pass på tre-fyra timmar tre gånger i veckan och resten var på halva den tiden, berättar IFK-förvärvet som ska ta det lugnt i sommar innan han börjar jobba som skolassistent till hösten.

Tommy tror att hans spelstil ska fungera bra i IFK.

– De spelar ett rakare spel vilket passar mig bättre. HIF är mer ett bollhållande lag.

Känner du någon press på att du är den som ska få det att lossna framåt i IFK?

– Nej, jag är övertygad att det kommer att lösa sig med målskyttet. IFK har skapat chanser i sina matcher men inte fått in bollen. Inte dumt av dem ett värva mig, säger Filipovic med glimten i ögat.

IFK:s tränare Daniel Nilsson är nöjd med Filipovics underskrift.

– Tommy är en riktig vinnarskalle som vill vinna. Han passar in i vårt sätt att spela, är en bra target- och djupledsspelare. Bollarna trillar inte in utan han trycker in dem.

Henrik Jönsson i IFK:s styrelse avslöjar att affären ännu inte är helt klar.

– En dialog med Ljungskile pågår men vi kommer att lösa det inom kort, säger han.

Tommy Filipovic är spelklar för IFK Hässleholm den 31 maj. Första matchen blir borta mot Österlen den 4 juni. Hemmadebuten sker hemma mot Berga den 17 juni.

Jan Rydén

Läs mer: