Vill gräva djupt i arabisk rock

De spelar arabisk rock med en touch av nostalgi. De spelar i öst och väst. Nyss hemkomna från Kairo kommer Al Vin Al Khalidi tillbaka till hemmaplan i Malmö och spelar på Grand Öl och Mat den 13 maj.

– Det känns som om det här är ett projekt som existerar i två världar. I den västerländska är det här exotiskt …, säger Tobias Allvin.

– … och i arabvärlden är det också exotiskt, fyller Nadin Al Khalidi i.

När Tobias Allvin (Babian, Tummel, Middle East Peace Orchestra) och Nadin Al Khalidi (Tarabband) båda jobbade med teatermusik till Teater Foratts Peer Gynt hittade de en gemensam nämnare som de var intresserade av. Äldre arabisk rockmusik.

– Det kände vi var ett outforskat område, också i arabvärlden, säger Tobias Allvin.

Det var för två år sedan de första tankarna väcktes hos musikerna som känt varandra i många år dessförinnan.

– Redan efter Peer Gynt sa vi att vi hade material till ett band, säger Tobias Allvin.

När Nadin Al Khalidi fick i uppdrag från P2 att presentera ny musik på Malmö Live fick de möjlighet att göra verklighet av funderingarna och Al Vin/Al Khalidi hade sin premiärspelning. Bandet består av tre personer, trummisen Kristoffer Rostedt kompletterar Nadin och Tobias.



Sedan Malmö Live-giget har de gjort ett antal spelningar – och nyligen har de också besökt Kairo för tre konserter, radiospelningar och intervjuer.

Det finns en stark rockkultur i Egypten i dag. Men Al Vin Al Khalidi vill gräva djupare.

– På 60- 70-talet fanns det ett stort rockintresse och vårt fokus är att gå tillbaka till den tiden genom musiken, säger Nadin Al Khalidi.

Retro och nostalgitrender har funnits länge här hemma.

– Men det har inte funnits i arabvärlden på samma sätt, säger Tobias Allvin.

Det finns förstås rockband som spelar äldre musik även i Egypten, men då oftast covers av gamla godingar. Al Vin Al Khalidi skriver sin egen musik. Tobias komponerar och Nadin skriver texterna.

– Jag har aldrig förr skrivit musik i den arabiska traditionen, men jag tycker att det är spännande att göra det när man kommer utifrån. Då blir det en krock. Om man går i den traditionella skolan blir man kunnig i traditionen, men det blir svårt att förändra den och det är ändå förändring som håller musiktraditionen levande.

Nadins texter handlar om den vardagliga kampen.

– Kanske om vägen till jobbet med all trafik, eller om chefen som kommer sist och åker hem först, säger Nadin Al Khalidi.

En låt heter NAS, som betyder folk och den beskriver folklivet i Kairo.

– Om man kör bil genom Kairo ser man tiggare, rika, religiösa, marknader, jazzklubbar. Man ser allt på fem minuter. Ibland är det helt bisarra kontraster, men alla människor går vidare. Det är som en ström som aldrig tar slut. Allting är i rörelse.

När Nadin Al Khalidi försökte förklara texten till NAS för Tobias Allvin sa hon: ”Du kommer att fatta när du kommer till Kairo. ”

När bandet skulle ta pressbilder tidigt en morgon insåg Tobias Allvin vad hon menade. Folk samlades runt omkring dem för att titta och medan klockan gick blev det allt fler.

– Vi rörde oss runt i stan och såg massor av saker, hjärnan blev helt snurrig. Vid ett tillfälle stod ett stort gäng runt oss och tittade. En man kom fram och sa: ”Welcome to the land of confusion”. Han såg förvirringen i mina ögon. Det var liksom essensen av allt, säger Tobias Allvin leende.

Nadin Al Khalidi har bott i Kairo och har kontakter där – och bandet räknar med att spela mer i Egypten. Gärna också i Libanon, där rockscenen är större. De har en egyptisk producent, Yassine Mohamed.

– Han lyssnade på våra repetitioner och sa att många arabiska band försökt närma sig det här soundet, men att ingen riktigt lyckats tidigare. Det är västerländsk rock men med arabiska texter och arabisk sång, säger Nadin Al Khalidi.

– … och på ett sätt också arabiska skalor, fyller Tobias Allvin i.

Retrorock har sin publik över världen, men den yngre generationen i arabvärlden relaterar till samma band som ungdomarna i Sverige.

– Det händer så mycket i Mellanöstern som man inte hör om i media, säger Tobias Allvin. Det kan bli större kulturkrockar när man är ute och spelar i Sverige. Folk vi har träffat i Kairo har varit väldigt uppdaterade när det gäller musik. Det rapporteras i media om de här länderna som om medeltiden håller på att ta över. Men så är det inte alls. Det känns spännande att få interagera med unga krafter där, säger Tobias Allvin.