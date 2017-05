Dagens tips

Sticka för fred

Vårens mål är att sticka och virka en halsduk som når runt Kulturhuset Vita Skolan och i dag är det dags för vårens sista stickträff. Klockan 10.00–12.00 Kulturhuset Vita skolan, Broby.

Utställning

I utställningen Tocken Carl skildras på ett lekfullt och pedagogiskt sätt både Carl Larssons ljusa och mörka sidor. Här lär besökaren känna Carls motstridiga person på ett sätt som man inte så ofta tidigare har getts möjlighet att göra. Klockan 10.00–16.00 Hässleholms kulturhus, utställningshallen.

Utställning

Akvarellisten Gunnel A Pålsson ställer ut på Senioren i Hässleholm. Öppet under Seniorens öppettider, utställningen hänger kvar till och med 30 juni.

Film på bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.15 The Circle, 18.30 King Arthur: Legend of the sword 3D, 18.45, 21.15 King Arthur: Legend of the sword 2D, 20.45 Guardians of the galaxy, vol 2, 2D, 21.00 Get Out. Bio Borgen Osby: 20.00 King Arthur: Legend of the sword.