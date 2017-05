Helgens tips

Kattutställning

I helgen tar katterna över Qpoolen i Hässleholm då SVISS anordnar kattutställning. Öppet lördag och söndag klockan 10.00–15.00.

Hantverksdag

Hantverkare av olika slag visar upp sina alster i Hästveda hantverksgård. Hästveda ungdomskör och Johannes Jaeschke spelar och sjunger. Försäljning av kaffe och kaka. I dag lördag klockan 11.00–16.00 Hantverksgården i Hästveda.

Vårkonsert 1

Hasselnötterna, Chornetten, Chorus Mix, Kyrkans Vocalensemble, solister och instrumentalister ger i morgon söndag en Vårkonsert i Hässleholms kyrka. Klockan 17.00.

Vårkonsert 2

Kyrkokören med musiker under ledning av Mats Lunnergård. Gästartist är Jakob Svensson och Carl-Olof Danielsson håller andakt. Vittsjö kyrka i morgon söndag klockan 18.00.

Gymnastik

GMF Trampet anordnar våruppvisning i morgon söndag. Det visades truppgymnastik, parkour, dans med mera och årets tema är Rock så det blir fullt ös på gymnasterna. Det blir två uppvisningar en klockan 13.00–14.00 och en andra 15.00–16.00, i pausen mellan uppvisningarna kan man fika. Farstorps Idrottshall vid skolan.

Helgens bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.15 The Circle, 18.30 King Arthur: Legend of the sword 3D, 18.45, 21.15 King Arthur: Legend of the sword 2D, 20.45 Guardians of the galaxy, vol 2, 2D, 21.00 Get Out. Bio Borgen Osby: 20.00 King Arthur: Legend of the sword.