Osby/ Lönsboda Personalen måste lära sig att aktivt påverka sitt schema, menar chefen och nämndordförande.

De uttrycker samtidigt förståelse för undersköterskornas kritik.

Det är från potten för vikarier som medel tas för att ge medarbetare rätten till önskad tjänstgöringsgrad.

Det innebär att medarbetare måste kunna arbeta på samtliga vårdenheter i Lönsboda samt finna sig i kortare arbetspass om behov inte finns för tillfället.

Så förklarar förvaltningschef Helena Ståhl förutsättningarna för att systemet ska fungera kostnadsneutralt.

– Men det finns flexibilitet i systemet. Man kan till exempel själv bestämma om man vill arbeta ganska mycket under en period och mindre under annan. Man har även rätt till veto, att säga nej till specifika pass, två gånger under en tolvveckorsperiod.

Hon uppmanar personal att vara mer aktiv och boka q-turer själv, eftersom det är möjligt att se luckor.

– Det har tagit tid för personalen att förstå detta, men jag tror det löser sig efterhand, baserat på erfarenheter från andra vårdenheter.

Johnny Kvarnhammar (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, vill också se aktiv personal.

–En projektgrupp ska se över och arbeta om schemat.

Om jag förstått det rätt har personal inte varit intresserad av att delta i det arbetet tidigare.

Tycker du att personalens kritik är obefogad?

– Nej. Det är svårt att lägga schema och det måste ofta filas på. Det är viktigt att ha personal som trivs, för då gör man ett bra jobb.

Enhetschef Andreas Arvidsson-Rosenqvist tror att ett nytt schema kan sjösättas efter sommaren.

– Det är lite som att hitta en trolleriformel men jag hoppas att vi tillsammans med personalen löser det.