Upprörda känslor när personal tvingas hem

lönsboda Rätten att bestämma sin tjänstgöringsgrad har lett till flera negativa konskevenser.

Det anser 23 undersköterskor på Bergfast.

De protesterar mot ett system där man kan tvingas gå hem när det inte finns behov av personal och sedan använda lediga dagar för att jobba ifatt tid man är skyldig arbetsgivaren.

Bokstaven som alla talar om är ”Q”. Det är beteckningen på särskilda arbetspass som kan ändras sent.

Ett exempel: Personal A är satt att arbeta en ”Q-tur” på tisdag mellan klockan 07 och 16.

Först dagen innan får personal A veta att det inte finns behov av henne efter klockan 12. Alltså får hon arbeta fyra timmar mindre och får inget betalt efter klockan 12. Då uppstår ett minus på fyra timmar i årsarbetstiden.

Händer ovanstående flera gånger så ackumuleras skulden till arbetsgivaren.

Då är det upp till personal A att boka in sig eller ta arbetsskift på andra tider, till exempel en ledig dag.

Man förväntas även byta dagspass mot kvällspass, med två dagars varsel.

Systemet har skapat stor frustration hos personalen på Bergfast.

23 undersköterskor har skrivit ett brev till politikerna med kravet på att ta bort systemet med årsarbetstid och q-turer.

– Vi behöver ett ordinarie schema. Vi har banne mig inget liv, säger Ann-Marie Jonasson och får medhåll av fem andra kollegor, som samlats för att träffa tidningen.



Q-turerna tillkom för att alla som vill skulle ha rätt till heltid, eller önskad sysselsättningsgrad.

Den rätten är positiv, anser undersköterskorna, men systemets utformning är en källa till stress över att hamna på minus.

Det skapar även missämja inom personalkollektivet, eftersom vissa har fler q-turer än andra.

– Det blir dålig anda i hela bygget. Personal riskerar att gå in i väggen, sjukskriva sig eller sluta, säger Ann-Marie Jonasson.

Ibland är det svårt att få till två lediga dagar i sträck, säger Lena Berglund.

Blir det kris får ordinarie personal hoppa in.

– Det känns inte som att man får sin återhämtning. Dessutom har man tagit tillbaka delade turer.

Delade turer innebär att man jobbar två pass under en dag, men med uppehåll mellan dessa.

Schemat är anpassat för att täcka verksamhetens behov. Men att skicka hem personal för att behovet inte finns är bara dumt, menar Tova Rosén.

– Vi har ofta inte tid att gå ut med patienterna eller, som i dag, baka. Med extra personal kan vi ge de gamla en guldkant.

En avstämning av den arbetade tiden görs två gånger per år.

– Ligger vi minus får vi höra att vi inte ska stressa upp oss över det. Vi kan ju kvitta tiden mot vår semester, säger Karin Karlsson.