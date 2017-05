Dagens tips

Stenutställning

En minnesutställning – ett axplock från Broby. Östra Göinge kommun har tacksamt tagit emot en donation och deponering av stenobjekt från skulptören Goro Suzukis kvarlåtenskap för utsmyckning av den offentliga miljön i Broby. Broby var en fast punkt för Goro Suzuki där han bott och verkat under en lång tid av sitt verksamma liv. Konstverken ställs nu ut i en minnesutställning på kulturhuset. Utställningen är tillgänglig under Broby biblioteks öppettider. I dag öppet klockan 12.00–19.00.

Jubileumsutställning

Dan Wirdefalk var Café Madrix första utställare i maj 1997, nu återkommer han med sina fantastiskt fina målningar på dagen 20 år senare. Klockan 10.00–19.00 Café Madrix, Hässleholm.

Cykla

Motionera med Skoj på hoj. Sök upp 40 platser/kontroller i Hässleholm och nordväst om Hässleholm. Kartpaketen finns att köpa på Hässleholms bokhandel, OK/Q8, Stoby måleri, Byafrissan i Tormestorp och Hörja café.

Utställning

Tomas Anagrius ställer ut keramik på Tyringe bibliotek under maj. Tomas Anagrius har ägnat flera års forskning kring krukmakartraditionerna i Kvidinge, vilket resulterat i utställningar, föredrag, artiklar med mera. Tyringe bibliotek har öppet i dag klockan 14.00–19.00.

Kvällens filmer

Parkbiograferna Hässleholm: 18.15 The Circle, 18.30 King Arthur: Legend of the sword 3D, 18.45, 21.15 King Arthur: Legend of the sword 2D, 20.45 Guardians of the Galaxy, vol 2 2D, 21.00 Get Out.