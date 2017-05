Douglas Netter som bland annat var executive producer för Babylon 5, har avlidit.

Han arbetade som VD på MGM Studios mellan 1970 och 1975. Han producerade filmer och serier som exempelvis Mr Ricco och The Wild Gees, The Sacketts, Buffalo Soldiers, Executive Wild Times och L’Amour’s The Cherokee Trail.

Stor genomslagskraft hade även tv-serien Babylon 5, som gick i många säsonger.