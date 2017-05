Målvaktslegendaren Henry Christensson har avlidit i en ålder av 91 år, skriver IFK Malmö på sin hemsida.

Chrischan, som han kallades, kom till IFK Malmö från HIF där han i skuggan av Kalle Svensson spelade 39 A-lagsmatcher varav 5 i allsvenskan. Bästa säsongen gjordes våren 1960 då han i de tio första allsvenska matcherna bara släppte in tre mål och vid sommaren ledde de serien och kvalificerades till Europacupen för klubblag, dåtidens Champions League.

Henry Christensson tilldelades bland annat Kvällspostens Boll-Oskar som Skånes bäste fotbollsspelare och även Runtursguldet som Skånes bäste idrottsman alla kategorier. Trots detta blev det ingen A-landskamp men två B-kamper, 1955 och 1961.

Han spelade totalt 363 A-lagsmatcher under åren 1953 till 1964 för IFK Malmö varav 236 i seriespel, 131 i allsvenskan och 105 i division 2. Han avslutade fotbollskarriären som spelande tränare i Stattena IF 1965 till 1967.