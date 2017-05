80-årig kvinna fräckt bestulen

Hässleholm En kvinna i 80-årsåldern utsattes på måndagseftermiddagen för en fräck stöld

En man knackade på dörren till kvinnans lägenhet i centrala Hässleholm och ville ha hjälp med att överlämna nycklar till en av kvinnans grannar.

– Mannen ville att kvinnan skulle skriva ett meddelande till grannen, varpå kvinnan släppte in mannen, berättar Veronica Gustavsson på polisen i Hässleholm som på måndagen fick ta emot en anmälan från kvinnans dotter.

Mannen uppehöll kvinnan under en längre tid med att skriva ett långt meddelande till ”grannen” som han hävdade skulle ha nycklarna han bar med sig.

När allt var nerskrivet frågade kvinnan om hon skulle ta nycklarna, men då sade mannen bara nej och försvann från lägenheten.

Efteråt upptäckte den 80-åriga kvinnan att hon blivit av med armband, klockor, ringar och kontanter.

– Otroligt fult gjort, säger polisen som under tisdagen gjorde en platsunersökning hos kvinnan för eventuella spår efter mannen.

Veronica Gustavsson påpekar vikten av att ingen släpper in någon okänd person i sin bostad.



– Det kan inte nog betonas, säger hon och hoppas att polisen kan få in upplysningar om okända personer som rör sig i områden där många äldre bor.

Hans Bryngelson