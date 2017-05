Åtalas för våldtäkt på tonårig flicka

Hässleholm En man född 1990 åtalades på tisdagen misstänkt för våldtäkt mot barn. Enligt åklagare har mannen genomfört ett samlag med en flicka, trots att han visste att hon var i tonåren.

Mannen anhölls och häktades i slutet av mars efter att det framkommit att mannen haft kontakt med den unga flickan och haft samlag med henne i ett skogsparti i Stoby.

Enligt stämningsansökan ska mannen bestämt möte med flickan efter kontakter via Instagram-sms. Enligt åklagaren ska mannen redan då blivit medveten om den unga flickans ålder.

Vid dessa sms-kontakter ska mannen ha ställt frågor med sexuell innebörd och föreslagit sexuellt umgänge, hävdar åklagaren i sin stämningsansökan.

Mannen ska ha hämtat flickan i bil och kört henne till ett skogsparti i utkanten av Stoby, där de båda tog en promenad. Mannen ska under promenaden berört flickans bröst och underliv och genomfört ett samlag.

Mannen förnekar brottet.

Under förundersökningen har föräldrarna till flickan berättat om omständigheterna i samband med att flickan berättade om det som skett i skogspartiet, och om hur flickan mått efter det inträffade.



I förundersökningen finns också förhör med den polis som först mötte flickan efter anmälan samt förhör med vittnen och sjukvårdspersonal.