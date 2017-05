Eleverna spelade in våren

Blåsarna tog i under tre låtar.

HÄSSLEHOLM Solister och ensembler, från årskurs tre upp till gymnasiet äger Röda salongens scen i dagarna två.

På tisdagskvällen var det dags för den första av två vårkonserter med Kulturskolans elever i Hässleholm.

Hela 150 barn- och ungdomar turades om på scenen under kvällen.

– Viktiga konserter för oss och för eleverna, de växer otroligt på att få uppträda på en riktig scen med ordentligt ljus och ljud inför en publik, säger biträdande kulturskolechefen Göran Olsson som höll reda på biljetter och bokade platser vid insläppet. Först på scen var de yngsta eleverna och allra först stråkeleverna som bland annat spelade en fransk visa och den urskånska ”Hönsafötter”.

Därpå var det dags för de yngsta blåsarna att ta sig ton följt av soloframträdanden och fler orkestrar.

På scen fanns också plats för rock´n roll och publiken fick höra klassiker som ”Apache” och ”Whiskey in the jar”.

I kväll är det dags för elevkonsert nummer två också den i Röda salongen.

Carl-Johan Bauler