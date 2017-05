IFK utslagna ur DM av division 4-lag

1993 stod Veberöds AIF för en klassisk cupknall när det dåvarande division 2-laget slog ut allsvenska IFK Göteborg ur Svenska cupen.

24 år senare kunde Veberöd, nu i division 4, skrälla igen när de på tisdagskvällen slog ut IFK Hässleholm ur DM med 1-3 (1-1).

– Jag tycker att det är tråkigt att vi förlorar, inte minst när vi hade en positiv prestation i helgen, säger IFK-tränaren Daniel Nilsson.

Ett uppenbart taggat VAIF kom ut till matchen med en tydlig filosofi om att vara kompakta, slå längre bollar och hoppas på misstag från IFK-försvaret.

– Någonstans är det inte lätt att spela mot ett lag som ligger lågt. Men vi ska kunna klara av att göra det, säger Daniel Nilsson.

Efter tio minuters spel kom just en sådan boll fram till anfallen Mattias Jönsson som rann igenom. Fri med målvakten Adam Larsson gjorde han inga misstag utan rullade kyligt in en bredsida i burgaveln till 0-1.

– Vi tappar balansen i laget och då bjuder vi på enkla omställningar där det finns jätteytor att ställa om. Och det gör Veberöd ganska bra tycker jag, kommenterar Daniel Nilsson.

Hemmalaget lyckas ändå komma in i matchen lite mer ju längre första halvlek led och skapade några halvchanser.



I den 36:e minuten missade det annars så kompakta VAIF-försvaret, med mittbacken Anes Begic i spetsen, för första gången och Muhamed Resulovic kunde fri med målvakten sätta 1-1.

Den andra halvleken var inledningsvis händelsefattig och IFK skapade egentligen ingen farlighet förrän efter 60 minuters spel då Michael Andrew sköt en frispark från långt håll som målvakten släppte en farlig retur på.

Några minuter därefter missade IFK återigen när VAIF ställde om och Selwan Al Jaberi enkelt rullade in 2-1 i tom bur.

I slutet av matchen gjorde bortalaget även 3-1 efter en liknande omställning.

– Vi gör 30-40 misstag den här matchen, så det fanns gott om möjligheter för dem att ställa om, suckar Daniel Nilsson uppgivet.

IFK mönstrade till stora delar en ordinarie elva, sånär som på ynglingarna Elliot Nilsson, Carl Mujaguzi och Isak Olsson.

Hur tyckte du att de tre yngre skötte sig?

– Jag tycker inte att det är någon som gör en godkänd prestation idag.

För IFK:s del gäller det nu att försöka ladda om innan Nybro IF kommer på besök på lördag.

– Vi måste jobba hårt och förbättra rätt saker, avslutar Daniel Nilsson.