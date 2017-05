Väl­ja­rna som av­satte sön­dags­kvällen åt po­li­tik blev knappast klokare av den av Agen­da­re­dak­tionen hårt sty­rda par­ti­le­dar­de­batten. De hade nog fler frå­gor ef­ter de­batten än före, för nå­gra svar för­sökte par­ti­le­da­rna säl­lan ge. Det var mest an­kla­gel­ser mot mot­stån­da­rna.

Dagen före de­batten pub­li­cerades Si­fos senaste partisympatimätning. Den visade att C:s upp­gång stoppats, lik­som M:s ned­gång. Öv­riga par­tier ligger kvar sta­bilt där de legat det senaste halv­året el­ler året. Både KD och MP är nu un­der fyra­pro­cent­spärren.

Ebba Busch Thor (KD) för­sökte ge­nom att vara ak­tiv mot­verka siff­rorna, me­dan Isa­bel­la Lövin (MP), som fort­farande är re­la­tivt färsk i po­li­tiken och inte fick dis­ku­tera mil­jö- och kli­mat­po­li­tiken, är en säm­re de­bat­tör och fick klart sämst be­tyg i Inizios tittar­en­kät.



An­nie Lööf (C) kun­de komma till de­batten stärkt av en an­nan just pub­li­cerad mä­tning som visar att hon fort­farande är den po­pu­läraste par­ti­le­da­ren. Hon har nu stort för­troende hos 35 pro­cent av väl­ja­rna (+7) en­ligt No­vus och är ock­så den enda som ligger på ­plus net­to (för­troende mi­nus li­tet för­troende). Med pon­dus och tyd­lig­het tog hon rollen som op­po­si­tionens le­da­re.

Ste­fan Löfven (S) har ökat sitt för­troende ef­ter ter­ror­dådet med åtta pro­cent­en­heter till 34 men har ändå ne­ga­tivt net­to (- 4). Be­tyd­ligt läg­re för­troende, 21 pro­cent för alla tre, och be­tyd­ligt fler som an­ger li­tet för­troende är det för Jan Björk­lund (L, net­to – 20), Jonas Sjö­stedt (V, – 31) och Jim­mie Åkesson (SD, – 40). Anna Kin­berg Batra (M) har för­lo­rat för­troende till 20 pro­cent (net­to – 31) och stärkte knappast sin stäl­lning.

An­nie Lööf fick ock­så fick bäst be­tyg för de­batten, 3,6, där de öv­riga låg runt tre i be­tyg. Hon lyc­kades få in både små­fö­re­tagen, lands­bygden och mil­jön i sina re­pliker, trots att det var ar­bets­lös­heten, in­teg­ra­tionen och sjuk­vården som var hu­vud­äm­nena, till­sam­mans med po­lisen och sko­lan där enig­heten om det mesta gjorde de­batten till ren paj­kast­ning. Men be­skeden var få i hela de­batten.