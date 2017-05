Vankiva starkast i ångestladdat derby

Ett taktiskt drag av Vankiva inför andra halvlek blev avgörande i derbyt mot Vinslöv. Segern innebar samtidigt att de både lämnade nedflyttningsplatsen och tog sig förbi Vinslöv i tabellen.

Både Vankiva och Vinslöv har haft en tung start på division fem-spelet, och mest överraskande är det att Vankiva haft det så svårt. Efter deras premiärseger över Fjälkinge har det blivit fem raka förluster.

För Vinslöv har säsongsinledningen inneburit två segrar och fyra förluster, en inte helt oväntad inledning med tanke på att de haft en ganska stor spelaromsättning efter degraderingen från division fyra.

Att det var två lag som inte hade självförtroendet på topp märktes i första halvlek.

Vankiva rullade runt bollen i backlinjen, och i en sekvens i första halvlek hade lagt 30 passningar inom laget – på egen planhalva. Men några farligheter framåt blev det inte.

Vinslöv å sin sida försvarade sig bra och kom i några halvfarliga kontringslägen, men den sista avgörande passningen slarvades bort.

– Visst hade vi våra chanser och i en sån här match måste vi ta vara på dem, säger Vinslövs tränare Magnus Nilsson som hade ett stort manfall.

– Det är sju man som saknas, och det är inga dussinlirare. Både ”Stoffe” (Christoffer Ekelund) och Ilir (Salja) hade kunnat göra skillnad här. Men ingen skugga ska falla över dem som spelade, de krigar på bra, säger Magnus som får beröm av sin kollega i Vankiva, Besnik Vilanca.

– Magnus vann tränarkampen, men jag tog hem poängen. Det är det viktigaste, säger Besnik Vilanca och ler.

Han erkänner att hans lag rullade runt för mycket i första halvlek och var i det närmaste helt ofarliga. Anledningen till det var att deras spets Besnik Dibrani gick för långt ner i planen.

– Han vill ha mycket boll, men när han fick den så var där ingen där uppe. I andra blev det bättre när vi bytte in Besart (Vilanca) och fick någon att spela upp bollen på, säger Besnik om sitt taktiska drag.

Just Besart Vilanca gjorde det förlösande 1–0-målet i den 55:e minuten, och tio minuter senare utnyttjade Besnik Dibrani ett slarv i Vinslövsförsvaret och tryckte in 2–0.

– Det här var så jävla gott. Vi behövde den här segern, säger Besnik Vilanca som nu hoppas kunna blicka uppåt i tabellen.

Och även om det blev förlust för Vinslöv så var Magnus Nilsson inte allt för deppig.

– Vi har några unga killar som är födda 98, 99 och 00 som gör det riktigt bra. Vi håller på att bygga nytt och då får det ta tid. Det är de killarna som ska bli stommen och de visar bra hjärta, säger Magnus Nilsson.