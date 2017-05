”Vi behöver mer medmänsklighet och omtanke

– Det handlar om civilkurage och sunt förnuft. Roy Larsson har svårt att förstå uppmärksamheten kring hans ingripande som förmodligen räddade livet på lilla dvärgschnauzern Charlie.

Vardagshjälte 2

Namn: Roy Larsson, 61 år.

Drivkraft: Medmänsklighet och omtanke.

Vem är vardagshjälte för dig? En som ställer upp för sina medmänniskor.

Förebild: En väldigt snäll granne som nu är i 90-årsåldern. Just en som alltid har ställt upp.

