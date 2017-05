Vita huset förnekar avslöjande IS-källor

HR McMaster, nationell säkerhetsrådgivare för Donald Trump, förnekar att presidenten avslöjat hemlig information under ett möte med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i Vita huset, rapporterar BBC.

McMaster säger till journalister i Washington att nyheten är felaktig.

– Vid inget tillfälle diskuterades underrättelsemetoder eller källor, och presidenten avslöjade inga militära operationer som inte redan var allmänt kända, uppger BBC.

Det var under måndagen som Washington Post, med hänvisning till flera källor, rapporterade att Trump under mötet avslöjat hemlig information rörande terrororganisationen IS för Lavrov.

Trumps presidentskap har kantats av anklagelser om kopplingar till Ryssland, och det pågår flera utredningar.

Presidenten avfärdar alla anklagelser som ”fake news”.