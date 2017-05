Dagens tips

Föreläsning

Från Hörja till Kongo i mosters fotspår, Hasse Bengtsson berättar om sin månadslånga resa till Kongo där han följde fotspåren efter sin moster Ester Aronsson och hennes resa till Kongo 1959, där hon verkade som missionär och barnmorska under 20 år. Klockan 14.00 Missionskyrkan i Hässleholm.

Orientera

Hässleholms OK bjuder in till att prova orientering på Åhusfältet. Välj lugn eller intensiv motion i ett friluftsområde som nog inte är så välkänt för alla hässleholmare. Kanske ett tillfälle att visa ditt barn eller barnbarn en ny sport? Vägvisning med skärmar från T4-rondellen in på gamla Vankivavägen. Start mellan klockan 17.30 och 18.30.

Sommardans

I kväll Spear Nya Charlies upp till motions- och trivseldans på Tydingejsöns festplats i Broby. Klockan 18.00 till 22.00.

Film på bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.15 The Circle, 18.30 King Arthur: Legend of the sword 2D, 18.45, 21.20 Alien: Covenant, 20.45 Guardians of the Galaxy 2D, 21.00 Get Out. Bio Borgen Osby: 19.00 Alien: Covenant.