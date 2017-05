Glimåkra gick vidare i DM

Glimåkras damer tog sig vidare till fjärde omgången i DM-spelet genom att besegra division 3-laget Furulund på bortaplan.

Men segersiffrorna inskränkte sig till knappa 2–1, efter samma siffror redan i paus.

– En svår match på en dålig plan där tillfälligheter gjorde att vi släppte in ett mål, menade Glimåkratränaren Rikard Svensson.

Det var annars Svenssons lag som tog ledningen sedan Frida Nilsson skickat en frispark direkt i mål.

Hemmalaget kunde dock få in en kvittering innan Glimåkras mittback Kajsa Lind tryckte in 1–2 efter en hörna.

– Vi hade ju gott om lägen att göra fler mål men får vara nöjda med att ha gått vidare i DM, tyckte Glimåkratränaren som hade Helena Ivarsson i målet för första gången under den här våren.

Sofie Andersson saknades, efter sin skada i senaste seriematchen, men kommer att testas på fredag.

– Vi kommer förstås inte att chansa med henne, förklarar Rikard Svensson.