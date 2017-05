Chris Cornell är död

Den amerikanske sångaren Chris Cornell har hastigt avlidit i en ålder av 52 år, uppger rockstjärnas talesperson för nyhetsbyrån AP.

Chris Cornell fick sitt genombrott med Soundgarden och blev senare frontsångare i Audioslave. De befann sig på turné och skulle haft en spelning med Soundgarden i Detroit, då dödsbeskedet kom.

Sångaren var född i Seattle, USA och bildade tillsammans med Kim Thayil och Hiro Yamamoto Soundgarden 1984. Deras album Superunknown innehåll två Grammyvinnande singlar, Black hole sun och Spoonman. De har spelat i Sverige flera gånger, bland annat 1996 på Sweden rock festival och även 2013.

Chris Cornell hade även en framgångsrik solokarriär och sjöng bland annat You know my name, ledmotivet till James Bondfilmen Casino Royale. Han släppte sin senaste singel i mars månad, The promise.

Han kämpade med sitt missbruk och berättade om detta i flera intervjuer. Chris Cornell efterlämnar hustru och tre barn.