Dagens tips

Tedrickardagen

IOGT-NTO i Sösdala bjuder in till Tedrickardag i dag klockan 19.00. Förutom att man bjuder på sångunderhållning av kvartetten Vi Fyra från Södra Rörum blir det lite kort information om te. Föreningen bjuder som avslutning på kvällen alla gäster på te (eller kaffe) med kakor. Arrangemanget äger rum på IOGT-NTO Gården i Sösdala och är helt gratis.

Kulturcafé

Knytkalas och vi bjuder på tårta! Klockan 17.00–19.00 Knislinge bibliotek.

Sångstund

I dag är det möjligt att lyssna till och sjunga med den uppskattade Gunni Månsson på Väntjänsten i Vinslöv. Eftermiddagskaffe står också på programmet. Klockan 14.00–16.00.

Slagverkskonsert

Är slagverk bara krasch och boom? Inte alls! Kom och övertyga dig om motsatsen. Sväng och mycket finlir utlovas av Kulturskolan. Klockan 18.30 Hässleholms kulturhus, Röda salongen.

Bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.15 The Circle, 18.30 King Arthur: Legend of the sword 2D, 18.45, 21.20 Alien: Covenant, 20.45 Guardians of the Galaxy, vol 2, 2D, 21.00 Get Out.