Surfarpionjären Dick Catri, känd som ”Surfingens Gudfader” på den amerikanska östkusten, har avlidit i en ålder av 79 år, skriver tributes.com.

Det var på slutet av 50-talet, då Dick Catri uppträdde i en vattenshow, som en kollega, Jack ”Murph the Surf” Murphy, introducerade honom till sporten. Han började träna och på Hawaii, där han även jobbade på en verkstad som tillverkade surfbrädor.

Han var rådgivare vid flera filminspelningar, som Ride the Wild Surf 1963 och blev en av de drivande bakom Easter Surfing Classic, en årlig festival på Cocoa Beach. Han grundade American Professional Surfing. Karriären kröntes 1966 då han valdes in i International Surfing Hall of Fame.