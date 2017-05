Friidrott för kamratskap

Hässleholm Äldre barn som tar hand om yngre.

Yngre barn som känner sig omhändertagna av äldre.

Genom att anordna en årlig friluftsdag kan man svetsa samman en skola över årskurserna.

– Barnen gillar mig och det är kul när de lyssnar. Men det gör de inte alltid.

Elvira Sadiku, årskurs 6, har precis genomfört ett hundrameterslopp på Göingevallen.

Hon är en av drygt 200 elever från Västerskolan (förskola till årskurs 6) som tagit idrottsplatsen i besittning den här torsdagsförmiddagen.

Det hoppas längd och höjd, kulor stöts, bollar kastas och lungor töjs under loppen.

Elvira Sadiku har liksom sina jämnåriga kamrater i uppdrag att leda eleverna från årskurs 4 och 5.

Och vad säger du om de inte lyssnar?

– Jag säger: ”lyssna eller gå tillbaka till skolan om ni hellre vill ha lektion.

Du är tuff?

– Ja.

Eleverna från årskurs 3 har också tilldelats en ledarroll. I deras fall för eleverna i förskolan, årskurs 1 och 2.

Elias Christiansson, årskurs 3, är kluven till uppdraget.

– Jag gillar inte att bestämma så mycket. jag gillar mest längdhopp.

Friluftsdagen har anordnats under en handfull år. Idrottsläraren Andreas Wester bär huvudansvaret.

– Det tar lite tid att förbereda men det är det värt. Det ökar sammanhållningen bland elever och pedagoger.

Under några veckor har eleverna fått träna på olika friidrottsgrenar.

– Men vi sysslar inte bara med prestation utan pratar även om kost och taktik. Att planera för att orka ett 800-meterslopp är inte enkelt.

Frågan är vilken funktion som en friluftsdag fyller. Idrott finns redan på schemat.

– Det är kopplat till läroplanen på flera sätt. Att röra sig mer under skoltid är dessutom en het politisk fråga.

Planeringen är inte slentrianmässig, säger han. Inget som bara bockas av på att göra-listan.

– Barnen är lyriska inför det här. Det är väldigt uppskattat.

Hur sammanhållningen växer under dagen blir tydlig på ett rent visuellt plan, menar han.

– Jag såg till exempel hur äldre barn lät yngre rida på deras axlar. Vi försöker verkligen blanda klasserna och de äldre är duktiga på att ta sig an de yngre.

Det stärker vi-känslan?

– Ja, och det är bara en av sakerna vi gör tillsammans. Förra fredagen hade vi en orienteringsdag för årskurserna 4-6.

Dagen avslutas med en stafett, där de äldre eleverna tävlar och de yngre hejar på läktaren.

För ett par veckor sedan var det vinter. På torsdagen klättrar temperaturen upp mot 25 grader.

Man kan verkligen säga att ni hade tur med vädret.

– Det är helt fantastiskt.