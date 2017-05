Han följde Guds kallelse

Som tidigare meddelats har Sven-Erik Simonsson, Broby, avlidit i en ålder av 70 år.

Han föddes den 5 oktober 1946 i det lilla brukssamhället Nissaström i Halland. Efter folkskola och sedan realskola i Oskarström vidareutbildade han sig på tekniskt gymnasium i Halmstad. 1967 tog han sin maskingenjörsexamen.

Som barn fick han följa med sina föräldrar på gudstjänster och vid 12 års ålder lät han döpa sig och blev medlem i pingstförsamlingen i Oskarström. Men det var inte förrän han var 22 år, när han gjorde vapenfri värnplikt i Dalsland, som han på allvar började söka de andliga realiteterna.

Han blev då på det klara med att Gud har en plan för varje människa. Skulle livet bli lyckligt var det viktigt att komma in i denna plan. Bibeln och bönen blev viktiga i denna process. Efter en andlig kamp fick han till slut uppleva frälsningsvisshet.

Efter värnplikten erbjöds han anställning som konstruktör vid ett företag i Uddevalla som byggde fartyg. Men efter anställningsintervjun upplevde han konkret Guds kallelse.

Tydligt hörde han orden ”Du vet något som du måste berätta för andra”.

Vad han visste var vad Jesus gjorde på korset och nödvändigheten av att tro på detta. Guds plan var inte att han skulle sitta och rita fartyg, utan att han skulle förmedla evangelium.

Så 1969 till 1970 gick han istället på bibelskola i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Efter det blev han medarbetare i olika pingstförsamlingar i Skåne, först i Brösarp, sedan Eslöv och därefter i Broby.

Det var i Broby som han träffade sin blivande fru, Anna-Lisa. De fick fyra barn. I slutet av 70-talet och början på 80-talet jobbade han fem år som lärare på Göingeskolan i Broby.

Mellan 1987 och 1989 bodde han med familjen i dåvarande Västtyskland. Han var under två år medarbetare i pingstförsamlingen i Bonn.

Hemkommen till Sverige utbildade han sig både till grundskollärare och till folkhögskolelärare. Han jobbade närmare 20 år som mattelärare på Glimåkra folkhögskola.

Busskörande har alltid legat honom varmt om hjärtat. Under många år körde han buss hos Thygessons i Broby och hos Linjebuss i Kristianstad, främst om somrarna.

De senaste åren var han skolbusschaufför hos Bergkvarabuss i Broby. Under åtta år var han dessutom överförmyndare i Östra Göinge kommun.

Under hela tiden i Östra Göinge har han varit engagerad i pingstförsamlingen i Broby men även i ekumeniska sammanhang.

Han har under hela sitt liv haft god hälsa, men 2009 kom första cancerdiagnosen. Han opererades och var frisk i fem år.

Hösten 2014 gjordes en kompletterande strålbehandling. De första månaderna 2015 mådde han inte särskilt bra. Och i början av mars fick han så sin andra och betydligt allvarligare cancerdiagnos. Det blev då både cytostatikabehandling och operation.

Under hela sin sjukdomstid sa han att han upplevde konkret att han var buren på förbönens armar. Han var trygg i sin tro och visste att döden inte var slutet.

Närmast anhöriga är makan Anna-Lisa samt fyra barn med familjer.