Många vardagshjältar presenterades

TYRINGE Succén blev given. De fyra fritidsavdelningarna bjöd på härliga vardagshjältar under galan på onsdagseftermiddagen.

Som Norra Skåne tidigare har berättat har fritidsavdelningarna i Tyringe jobbat med temat ”Vardagshjältar. Och resultatet blev lysande.

Det här med hjältar är inte helt oproblematiskt. För vem är egentligen en vardagshjälte? För många barn är Batman och alla hans hjältekompisar de verkliga hjältarna, men under Hjältegalan kom också en rad andra exempel fram.

En vardagshjälte kan till exempel vara en person som ringer 112, det fanns det flera exempel på i elevernas presentation.

Flera filmer visades bland annat. Inte mindre än sex filmer hade spelats in av en grupp barn där olika situationer med hjältestatus presenterades. Båda att vara hjälte genom att plocka upp skräp och genom att ringa 112. Hjälte kan man också bli genom att rädda en kompis från läskiga spöken i källaren … Händelserna redogjordes med hjälp av pinndockor som alla hade spelats in med egna tillverkade pinndockor som skådespelare.

Där fanns också berättelsen om rockstjärnan som råkade ut för en bilolycka och räddades genom att en person hade sinnesnärvaro nog att ringa 112.

Elevernas bilder och sagor fanns också uppmonterade på skärmar till allmänt beskådande. Och fantasin visade sig inte ha några gränser.

Det är rektor Pernilla Bill Håkansson som har tagit initiativet till temat. Och temat passar bra eftersom Norra Skåne, tillsammans med Lions, just nu presenterar de nominerade kandidaterna till Årets Vardagshjälte.

– Är Batman med, undrade en liten kille.

Tyvärr, så mycket kan vi avslöja att Batman inte är med som kandidat till Årets Vardagshjälte.