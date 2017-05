Slå vakt om journalistiken

n Sociala mediers betydelser lyfts ofta fram i olika sammanhang.

Att hämta sin information via nätet blir allt vanligare och många människor avstår idag från papperstidningen.

Det finns dock en fara genom det som benämns ”filterbubblan” – att nätberoendet innebär att man stänger in sig i ett flöde av nyheter och uppfattningar som bekräftar den egna världsbilden och därmed utestänger alternativa uppfattningar.

Den oberoende och granskande journalistiken kommer inte till tals som förr då besparingar inom tidningsvärlden tvingar till minskat sidomfång.

Sociala mediers allt större roll medför att det blir lättare att sprida desinformation och att kritisk bevakning av företeelser i samhället minskas. Jag tillhör dem som varje morgon med förväntan öppnar några papperstidningar och vill slå vakt om det fria ordets betydelse.

Genom att regeringen inte skyndar för snabbt med att minska presstödet garanteras papperstidningarnas fortsatta existens och det borde landets ekonomi kunna tillåta.



Lars-Ivar Ericson C

Restalliansen – tack och adjö

n Är det inte dags att lägga Restalliansen i Hässleholm till handlingarna?

Vid oerhört många tillfällen/ärenden så är Restalliansens förslag till beslut ”att lägga informationen till handlingarna”.

Sällan finns förslag till beslut som visar att Restalliansen vill verkställa sin egen budget.

Så jag frågar igen: ”är det inte dags att lägga Restalliansen till handlingarna?”

En bra nationalism

n Att värna om svensk kultur är viktig.

Men att göra det genom att stänga gränserna

för människor på flykt hade varit att mottaga främmande med misstro, våld och hat och välja den enkla vägen.

Att möta människor från andra kulturer med öppenhet och tolerans kan däremot visa sig vara till gagn också för oss.

Vi kan säkert lära något under vägen.

Det har skett tidigare. Vårt sätt att hjälpa folk i nöd genom insamlingar och gåvor av alla slag speglar vår generositet, som lär vara den högsta i världen rent procentuellt.

Vi har all rätt att känna oss stolta, vi är ett land som med gott samvete kan visa på en nationalism som håller måttet.

Även en liten utsträckt hand kan göra mycket.