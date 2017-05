Dagens tips

Ut och cykla

Hästveda OK anordnar Skoj på hoj, kartor finns ute till försäljning på Christenssons Bygg o Foder, Wiktors järn och Wahlkvists Vilt. Kontroller runt Hästveda.

Trivselkväll

Kom och trivs i Rumpeboda bygdegård. Wrambjers från Tyringe underhåller. Klockan 19.00.

Utställning

I utställningen Tocken Carl skildras på ett lekfullt och pedagogiskt sätt både Carl Larssons ljusa och mörka sidor. Här lär besökaren känna Carls motstridiga person på ett sätt som man inte så ofta tidigare har getts möjlighet att göra. Klockan 10.00–18.00 Hässleholms kulturhus, utställningshallen.

Trivseldans

Glenn Endys spelar upp till dans i kväll på Tydingesjöns festplats i Broby. Klockan 20.00–24.00.

Dagens bio

Parkbiograferna Hässleholm: 18.00 Guardians of the Galaxy vol 2, 2D, 18.30 King Arthur: Legend of the sword 2D, 18.45, 21.20 Alien: Covenant, 20.45 Fast & Furious 8, 21.00 Get Out. Bio Borgen Osby: 20.00 Alien: Covenant.