Golftalangen ska spela stortävling

Årets golfsäsong har knappt hunnit starta, men 15-åriga Anna Wallin, Skyrups GK, har redan tagit en fin skalp.

I helgen kvalificerade hon sig nämligen för tävlingen Skandia Tour Elite där Sveriges bästa golfspelare under 21 år deltar.

– Det ska bli spännande, speciellt att få utmana sig själv och se hur man kan hålla ihop spelet genom hela helgen, säger Anna Wallin.

Tävlingar med mer än en speldag hör inte till vanligheterna för golftalangen.

Till vardags spelar hon på Skandia Tour Future, en tävling där spelarna går 36 hål under en speldag.

Och det var just genom en Future-tävling som hon kvalificerade sig till Elite-tävlingen i Åtvidaberg den 9-11 juni.

– Vinnaren och tvåan brukar få ett wildcard till Elite-tävlingarna. Jag kom delad tvåa och vi tvåor fick var sitt wildcard, säger Anna som är nöjd med sitt spel under tävlingen:

– Men jag känner ändå att jag spelade ännu bättre än mitt resultat visade. Så det känns skönt att veta att det finns mer att ta av, så att säga.

Trots sin unga ålder är Anna målmedveten och arbetar hårt för att utveckla sitt spel. Hon berättar att fokus i år ligger mycket på de mentala delarna av spelet.

– Innan har jag haft mycket fokus på resultatet, men nu försöker jag tänka mer hål för hål, slag för slag, säger hon och tillägger att hon tror att tävlingar med tuffare startfält, som i Åtvidaberg, kommer vara till stor nytta för henne.