Stoppade bil med drogpåverkade ungdomar

OSBY Grova olovliga körningar, rattfylleri och narkotikabrott. När polisen på onsdagskvällen gjorde en insats i Osby upptäcktes en rad drogrelaterade brott bland ungdomar i 18-20-årsåldern.

Lokalpolisområde Ljungby var under några kvällstimmar på onsdagen i Osby. Polisen konstaterar att resultatet polisiärt blev bra, men ur ett samhällsperspektiv var det nedslående att summera kvällen enligt följande:

Två grova olovliga körningar, två rattfylleri under påverkan av narkotika, fem ringa narkotikabrott (eget bruk), tre innehav av narkotikapreparat, en husrannsakan där 100 gram cannabis påträffades samt en personbil tagen i beslag.

Polisen stoppade vid 20-tiden på kvällen en bil med sex ungdomar födda mellan 1997 och 1999 på Tryckerigatan i Osby. Ungdomarna visade tecken på att vara drogpåverkade och togs in misstänkta för narkotikabrott samt olovlig körning. En personbil togs i beslag.

En husrannsakan på en adress i Osby genomfördes också och då hittades 100 gram cannabis.

De misstänkta personerna har släppts efter förhör, men misstankarna kvarstår.