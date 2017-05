Arrangerar galor för att hjälpa andra

Här är kvinnan som inte ville ha några presenter när hon fyllde 60. Istället uppmanade hon vänner och bekanta att skänka pengar till Love & Hope som jobbar mot barnsexslaveri.

Dessutom har hon arrangerat inte mindre än fyra välgörenhetsgalor.

Kandidat 6

Namn: Birgitta Lowén, 60 år

Drivkraft: Självklart att hjälpa, vi som har det så bra.

Förebild: Ingen.

Vardagshjälte för dig: Personer som hjälper till utan att själva ta åt sig äran.

Så här gör du: Kandidaterna presenteras i nummerordning. Hur du än lämnar din röst är det viktigt att det framgår vilken kandidat, 1 till 6, som du röstar på.

Det är också viktigt att du förser din röstsedel med ditt eget namn, din adress och ditt telefonnummer. Ofullständiga röster kan tyvärr inte räknas.

Du kan rösta via sms eller genom att skicka in din röst i ett vanligt brev fram till 30 maj.

Sms-rösta så här: Skicka ett sms till 72672 med texten ”Lions” följt av ett mellanslag och den kandidat, 1 till 6, du röstar på, exempelvis ”Lions 06”. Kostnad 20 kronor per sms samt eventuell operatörsavgift. Insamlade medel går till Lions hjälpverksamhet.

Vill du hellre använda ett vanligt brev kan du lämna din röst i ett kuvert till Resia i Hässleholm eller till Norra Skåne, Väpnaregatan 6, 281 81 Hässleholm. Glöm inte att bifoga 20 kronor till Lions hjälpverksamhet.