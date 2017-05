Stenhårdaste utmaningen

VINSLÖV Kan en vanlig motionär klara en svensk klassiker på 24 timmar?

Ja, den för många, något galna frågan ställde Vinslövsbon Boris Kulas, snart 43 år, sig själv för drygt 1, 5 års sedan.

Svaret får vi den åttonde juli, det är då han och de övriga i laget ”Team 423”, vilket står för antalet kilometer som ska avverkas, enligt planerna ska gå i mål efter att ha klarat av Lindingöloppet som sista delgren.

Frågar vi Boris är svaret på frågan ja.

Han har genom noggrant träningsupplägg där han tagit råd av de bästa, tränat målmedvetet mot uppgiften under hela 2016 och 2017.

”Vanlig motionär” är dock inte en helt rättvisande beskrivning av Boris Kulas prestationer.

Han har redan hunnit med sju Vasalopp, fyra Vätternrundor, tre Vansbrosimningar och tre Lidingölopp.

Han är dock ingen träningsfanatiker, understryker han.

– Jag är helt enkelt en nyfiken jäkel som vill se om det går genom att träna smart. Jag har hittat ett fungerande upplägg där jag tränar fyra, fem timmar i veckan varierat mellan att köra rullskidor, springa, cykla och simma, förklarar Boris hemma i Villan i Vinslöv, där han bor med Annette och sexårige sonen Erik.

Boris kom till Vinslöv och blev VD för Litografen, ett jobb han hade i åtta år.

Idag arbetar han som entreprenör, konsult och styrelseproffs.

Jobb, familj och träning, får du i hop det?

– Den här styr, säger Boris och visar sin almanacka.

– Här skriver jag varje söndag in hur jag kan få in träningen under veckan, förklarar han.

Boris har ingen egentlig idrottskarriär bakom sig. Han spelade fotboll som ung men därefter inget speciellt.

– 2005 fick jag för mig att göra en klassiker men efter den lade jag av och gjorde i princip inget förrän 2011. Sedan dess prioriterar jag hälsa och träning, förklarar han.

Att träningen är viktig syns i garaget.

– Annette har sin ”walk in closet” (klädkammare). Det här är min motsvarighet, säger Boris och öppnar porten.

(Boris återkommer ofta just till hustrun Annette och hur viktig hon är för att han ska kunna genomföra sitt lopp.) I garaget döljer sig träningsredskap, flera olika cyklar, rullskidor med mera. Och inte minst: En vägg full med medaljer och diplom från alla lopp över stora delar av världen Boris ställt upp i. (Bland annat från Medoc

Marathon i Frankrike, där deltagarna dricker vin under loppet. Tjo!)

Vad är då ”Team 423”?

Jo, på hemsidan förklarar de bäst själva om laget och loppet som går mellan Vansbro (simning) och Lidingö (terränglöpning):

”Tema 423 är en utmaning och ett äventyr för dig som gjort allt. 3 kilometer simning, 90 kilometer rullskidor, 300 kilometer cykling och 30 kilometer löpning. I ett team – på 24 timmar.”

Det är nu för tredje gången som detta laglopp arrangeras. Men någon träning tillsammans i laget, som är i blandade åldrar och bor utspritt över landet, blir det inte som mycket med.

– Nej, vi är ju ett gäng individualister allihopa. Kanske blir det något i juni, resonerar Boris.

Hur ser din egen träningsdos ut per vecka?

– Det varierar något men det blir väl 10-15 mil cykling, 10-25 kilometer löpning, en timmes simning och upp till tre mil på rullskidor.

Vilken delgren har du mest respekt för?

– Rullskidorna. Det är långt och det finns risk för att man ramlar och det är inte roligt, säger Boris vars 24-timmarsklassiker börjar på morgonen den sjunde juli.