Tusentals svansviftare från hela Europa invaderade Hässleholmgården Hässleholmgården

hässleholm 3 300 hundar från nästan hela Europa fick tillbringade lördagen och söndagen i Hässleholm. Det var mycket flämtande och viftande vid lägret och ringarna på Hässleholmsgården.

Det var inte många bilar som undgick våta fläckar på dammiga däck och skärmar när vovvarna lättade på trycket och markerade revir.

Nordskånska Kennelklubben arrangerade i år internationell hundutställning.

‑ Ja, detta är nog Hässleholms i särklass största arrangemang, konstaterar Linda Friberg, utställningskommissarie.

Domarna kommer från hela Norden och flera europeiska länder för att under två dagar döma finaste hunden i de olika klasserna.

‑ Klasserna omfattar valp, junior, champion, öppen, veteran och uppfödarklass. Alla som blivit bäst i sin ras går till finalringen i sina grupper på söndagen där ettan blir best in show, berättar Linda Friberg.

På lördagen tävlades i gruppklasserna. Maria Andersson från Varberg var stolt matte till sina stora leonberger Truls och Pinya, som flämtade i den gassande solen.

‑ Truls blev bäst i rasen. Trots sin storlek är de inte så jobbiga. De är lugna och coola, säger hon.

14 månader gamla vinthunden Gösta kom fyra i sin klass. En rejäl på från Ballingslöv, tyckte matte.



Stefan Olofson