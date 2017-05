Malmöartist startar eget liveprogram på Youtube

nöje

Malmöartisten Sandra Marielle har många bollar i luften. Den 24 maj drar hon igång ett nytt liveprogram på Youtube, där hon kommer att spela sin egen musik live, bjuda in gäster och där lyssnarna/tittarna själva får önska musik på olika språk och i olika stilar. Önskemål har redan börjat droppa in till programmet som ska gå en gång i veckan.

Liveshowen är döpt till Music Matters med Sandra Marielle & Gäster.

– Musik gör nytta, musik betyder något. Det är viktigt att komma ihåg varför vi började med musik en gång – för att det är kul! Många yrkesmusiker hinner inte spela sin egen musik längre, man hinner inte leka med sina idéer och framföra dem, säger Sandra Marielle.

Till vardags är Sandra Marielle sångerska i Roger Sisters, trion som sjunger med Roger Berg Big Band. Parallellt studerar hon på universitetet och arbetar med sin egen musik. I höstas kom albumet Six Stories Seven Years, ett album hon fortfarande jobbar med.

– En av låtarna, Make a bet (with your own fate), på skivan blev inte släppt på singel. Nu ska Malmöproducenten Amir Aly – som bland annat jobbar med Jill Johnson – göra en remix på den. Låten handlar mycket om att satsa på sig själv och följa sina drömmar och budskapet är att man ska våga testa. Livet är kort och det gäller att ta chansen.



På lördagen den 20 maj var det videoinspelning i Västra hamnen i Malmö för den nya versionen av låten, den här gången med en kvinnlig regissör, fotografen Emma Ingolf. Många frivilliga medverkande ställde upp med sina talanger och sin tid.

Sandra Marielle har samlat alla sina videor i sin egen youtubekanal och det är där hon nu ska starta upp sitt eget program.

– Varje onsdag ska vi ha ett litet program på en halvtimme. Vi streamar live och vill ha kontakt med publiken så de ska få lära känna vem jag är och vem min kollega, gitarristen Christoffer Fossto, är. Musiker från olika kulturer och med olika musikstilar kommer mötas där och vi ska förstås även spela min egen musik.

Varje onsdag fram till midsommar, klockan 19.30 kommer Music Matters att sändas.

– Folk får önska en låt på ett språk som de själva väljer, så spelar jag och musikerna den, säger Sandra Marielle som ser fram emot utmaningarna som lyssnarna kan komma med.

Spanska, serbokroatiska, persiska, franska, ladino, och svenska är språk som hon kan erbjuda sina lyssnare att sjunga på. Hon tar gärna utmaningar även på andra språk och med olika stilar utefter tittarnas önskemål. Till en början är det Sandra och Christoffer Fossto från hennes band som står för musiken, men fler musiker är välkomna att medverka.

– Det handlar om att möta varandra i musik – vad det blir av det hela får vi se så småningom. Vi kanske byter omgivning ibland, vi kanske sänder från någon restaurang eller från en replokal.

I sommar kommer Sandra Marielle också sjunga med Roger Berg Big Band och Roger Sisters.

– Och vi i Roger Sisters satsar också lite mer i sommar för att själva utvecklas ännu mer och möta vår publik, både som en vokaltrio med pianist och i andra former. Bland annat ska vi uppträda på Caroli när det är Afterwork den 1 juni, samt på Falsterbo Jazzklubb den 10 juni.

Planer för hösten finns det gott om, bland annat fler nya låtsläpp. En av tankarna är att liveprogrammet – som nu går fram till midsommar – ska komma tillbaka om det går som tänkt.

Yvonne Erlandsson