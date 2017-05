22-årig man misstänks för terrorattacken

Manchester Polisen i Manchester bekräftar att man identifierat en 22-årig man som den misstänkte gärningsmannnen bakom terrorattacken i Manchester.







Polisen misstänker att 22-årige Salman Abedi är den som utfört terrordådet som kostade 22 människor livet och skadade fler än 50.

Enligt uppgifter till BBC ska 22-åringen vara född i Manchester med libyiska föräldrar.

Samtidigt har polisen gått ut med namn på tre av offren i måndagkvällens terrordåd.

I ett officiellt uttalande säger Chief constable Ian Hopkins att mannen ännu inte är formellt identifierad. Några övriga kommentarer vill man inte ge i nuläget.

”Det återstår att se om han agerade på egen hand eller var en del av ett nätverk”.

Tidigare i dag har polisen arresterat en 23-årig man som misstänks ha haft delaktighet i attacken.

Manchester Arena bomb suspect named as 22-year-old Salman Abedi by police, but not formally identified by coroner https://t.co/0iMuJwdd8D

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 maj 2017