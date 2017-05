Inbrott på skolor

Hässleholm Två skolor har haft på hälsning av oönskade gäster.

Grönängsskolan har haft inbrott. Någon gång mellan torsdagskvällen och fredag klockan 7.30 bröts ett fönster till ett klassrum på bottenvåningen upp men det är oklart om något stulits. Man ska även ha försökt ta sig in på rektorsexpeditionen utan resultat. På fredagen skedde även ett inbrott på Syrsans förskola på Kaptensgatan. För andra dagen i rad ska då en fönsterruta ha slagits sönder och under fredagen ska någon eller några även försökt slå in ett värdeskåp med en brandsläckare.