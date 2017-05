Per Palmgren gick på pumpen i det mesta

HÄSSLEHOLM Pär Palmgren (M) gick rejält men inte oväntat på pumpen när förslaget till ny politiska organisation skulle hanteras på tisdagen.

Efter yrkande från de rödgröna, alltså Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bordlades frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott efter omröstning som Moderaterna och Sverigedemokraterna förlorade.

Bordläggning innebär att ärendet lyfts ur och kommer tillbaka nästa gång kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder. Frågan går alltså inte vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige ännu.

– Det är ett komplicerat ärende och vi har inte haft möjlighet att sätta oss in det. Vi behöver mer tid, förklarade Mats Sturesson (C).

Pär Palmgren (M) var inte förvånad och inte kritisk.

– Jag har förståelse för det, ärendet har skickats ut och kompletterats under senaste veckan. Jag har inga synpunkter på bordläggningen.

Dock är han övertygad om att de rödgröna motståndarna kommer att gör allt för att förhala förslaget, som innebär att de kommunala makten ska delas mellan tre block, att vissa nämnder slås samman och antalet politiker minskas.

– Rent teoretiskt kan man begära bordläggning hur många gånger som helst, konstaterar han.

Mats Sturesson (C) förnekar att man är ute för att bordlägga för sakens skull.

– Det konkreta förslaget ska få den tid det behöver, säger han.

Det är dock väl känt att de rödgröna partierna inte alls är intresserad av att göra om den politiska organisationen i kommunen enligt alliansens förslag.