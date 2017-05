Dödsfall Roger Moore är död. Den brittiska skådespelaren, kanske mest känd för sina roller som James Bond och Helgonet, blev 89 år.



Beskedet om att Roger Moore avlidit kom i ett officiellt uttalande från hans familj.

Enligt familjen avled Roger Moore i Schweiz efter att ha varit sjuk i cancer en tid.

”Den kärleken som han omgav oss med de sista dagarna var så stor att den inte kan beskrivas med ord” skriver familjen i uttalandet.

Begravningen kommer att ske privat i Monaco.

Roger Moore föddes 1927 i Stockwell, som numera är en del av London.

Strax efter att andra världskriget tagit slut kallades han in i militären och avancerade till kapten innan han lämnade armén.

Sin skådespelarkarriär inleddes i samma veva med ett flertal statistroller. Under några år på 1950-talet försökte han slå igenom i Hollywood men blygsamma framgångar som resultat.

Väl tillbaka i England kom den första riktiga framgången då han fick spela hjälten Ivanhoe i en brittisk tv-serie. Därefter gcik skådespelarkarriären som på räls.

Det internationella genombrottet kom 1962 då han fick rollen som Simon Templar, mera känd som Helgonet.

Totalt blev det 118 avsnitt av Helgonet som spelades in under sex år fram till 1969.

Han gjorde tv-serien Snobbar som jobbar tillsammans med Tony Curtis innan det var dags att axla rollen som James Bond, Agent 007. Sammanlagt gjorde Roger moore sju filmer i rollen som den hårdföre brittiske agenten med glimten i ögat. Den sista blev Levande måltavla som kom 1985.

Roger Moore medverkade även i en rad andra filmer och har sedan 1990-talet varit goodwillambassadör för UNISEF, ett uppdrag han hade fram till sin död. 2003 adlades han av drottning Elisabeth.

Roger Moore blev 89 år.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 maj 2017