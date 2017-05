Mål på stopptid förstörde för IFK

Ett mål i 92:a minuten drog ner rullgardinen för IFK Hässleholm på Malmö Stadion.

Målet betydde 2–1 till hemmalaget IFK Malmö och kamratkollegan fick återvända tomhänt till Hässleholm.

– Jag tycker att vi gör en bra prestation. Utifrån spelet förtjänar vi tre poäng, säger IFK Hässleholms tränare Daniel Nilsson.

Gästande IFK Hässleholm hade ypperliga målchanser redan i den första halvleken.

Men det dröjde till 69:e minuten innan Gustaf Lindroth hittade rätt bakom Johan Svensson. En hörna nickades ut och Gustaf Lindroth fick fin träff på halvvolley med högern och satte ett välplacerat skott invid stolproten.

IFK borde ha ökat på ledningen när två spelare kom rena med målvakten – men Mike Andrew lyckades med konststycket att skjuta över.

Istället replikerade IFK Malmö. På ett skott utifrån höll sig Jamshed Asekzai framme och slog in returen till 1–1.

Trots att det fanns gott om chanser lyckades inte IFK göra fler mål den här kvällen.

På tilläggstid nickskarvade Sadmir Zekovic in segerbollen för Kanariefåglarna.

– Vi har åtta bra målchanser i matchen men sätter inte de chanser som vi spelar oss fram till. Vi har gått in i den här säsongen i uppförsbacke. Vi gör bra prestationer både offensivt och defensivt men har inte riktigt marginalerna med oss. Vi behöver vara noggrannare och sätta dit de chanser vi skapar, konstaterar Daniel Nilsson.

Läs mer om matchen i fredagens Norra Skåne.