Stängd järnväg i helgen

Hässleholm

Trafikverket byter ut kontaktledningarna på sträckan Lund–Hässleholm, för att minska antalet störningar. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet pågår.

Vecka 21 stängs trafiken av från lördag 27 maj 2017 klockan 1.20 till måndag 29 maj 2017 klockan 3.00.

Persontågen mellan Lund C och Hässleholm C är inställda och ersätts av bussar. Därför kommer det att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Även Pågatåg på andra sträckor påverkas. Sök resan i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se. SJ:s tåg omfattas inte, utan leds om via andra banor.

Under avstängningen pågår arbete med att byta ut kontaktledningarna längs sträckan. Samtidigt utförs också andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.