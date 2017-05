HIF föll mot Prespa

Tre baklängesmål på tre inlägg – det blev en alltför kostsam start för Hässleholms IF borta mot Prespa Birlik.

– Det var skit... Det var synd, säger HIF-tränaren Dan Olofsson efter 1–3-förlusten i Malmö.

Prespa Birlik tog ledningen redan i den andra matchminuten när Anton Viklund nickade in ett inlägg från kanten.

– Han får stå där ganska ensam, säger Dan Olofsson som fick uppleva en liknande situation efter en knapp halvtimme.

Då var det istället Jesper Rindmo som förvaltade inlägget och gjorde 2–0.

I 36:e minuten var det klippt igen. För tredje gången spelade sig Prespa in från kanten och Mohammad El-Kayed satte 3–0.

– Det är för enkla mål vi släpper in. Det håller såklart inte. Släpper man in tre mål på tre inlägg, där vi brukar vara klockrena, då får man svårt att vinna, konstaterar HIF-tränaren.

Frånsett målen hängde HIF med bra spelmässigt.

– Det skiljer egentligen inte så mycket. Men min känsla är att vi inte jobbar de där extra centimeterna för varandra som vi har gjort under de senaste matcherna. Ska man slå Prespa på bortaplan måste man vara villig att offra en tand i vissa lägen.

Burim Rexhepi hade HIF:s vassaste chans i den första halvleken med bredsidade utanför.



HIF:s reducering kom i den 81:a minuten när inhopparen Gazmend Xhemajli frispelade Joel Wedenell som satte 1–3.

Hässleholms IF: Jonas Osberg – Sebastian Carrblad, William Andersson, Eric Svensson, Liridon Ahmeti (76) – Haris Crnalic (68), Joel Svensson, Anton Persson, Viktor Ekström (56) – Burim Rexhepi, Joel Wedenell.

Ersättare: Fabrizio Cardaccio (56), Gazmend Xhemajli (68), Mattias Andersson (76), Otto Nilsson, Amen Chehade, Niazi Smail, Johannes Ljungbäck (mv).