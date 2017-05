Bemanning klar trots brist på sköterskor

Osby Trots de senaste årens brist på undersköterskor har Osby kommun lyckas besätta samtliga lediga semestervikariaten inom omsorgen.

Till hösten kommer man även att smygintroducera möjligheten för unga att ”helgjobba” inom kommunens omsorg.

Tidigare i år presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) siffror som visade att 62 procent av Sveriges kommuner har svårt att få tag i rätt personal till sin omsorg.

Flertalet undersköterskor arbetar inom äldreomsorgen och det är ett område som sväljer många vikarier under semestertid.

– Vi är klara med våra semestervikariat inom äldreomsorgen, berättar Helena Ståhl som är verksamhetsområdeschef inom just vård och omsorg i Osby kommun.

Det innebär att cirka 150 vikarier går in och täcker upp under semestern.

– Vi har märkt att det har kommit in färre ansökningar de senaste åren, fortsätter Helena Ståhl, men en del som sökt har uttryckligen önskat att få jobba i Osby kommun.

Hon har även förstått att Osby kommun har haft det lättare än en del grannkommuner och det gäller framförallt städerna.

– I Osby finns det inte så många företag som erbjuder sommarjobb. Det är ju mest matbutikerna och kommunen. I till exempel Hässleholm finns det ju företag som Bergendahls som sväljer många vikarier.

I Osby har även 120 feriejobb tillsatts och en stor del av dessa kommer att jobba inom omsorgen.

Från början handlade det om runt 100 jobb, men tack vare ett pengatillskott från Arbetsförmedlingen på 143 000 kronor har ytterligare 20 ungdomar fått ett feriejobb i Osby kommun.

Norra Skåne har tidigare skrivit om ett förslag från Johnny Kvarnhammar (S) som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i kommunen.

Förslaget handlar om att just locka fler unga till jobb inom vård och omsorg. Detta med tanke på att cirka hälften av de anställda inom äldreomsorgen i Osby kommun kommer att ha gått i pension om 10-15 år. Samtidigt ökar antalet äldre personer som på ett eller annat sätt kommer att behöva hjälp och stöd.

Tanken är att ungdomar i 16-17-årsåldern får möjlighet till extraarbete på helger. I första hand handlar det om elever som går på vård- och omsorgsprogrammet.

– Vi har tänkt att börja så smått redan till hösten, berättar Helena Ståhl.

Tanken är att Rönnebacken ska vara ett pilotprojekt.

– De här ungdomarna kan tillföra mycket, berättar Helena Ståhl och tillägger att det till stor del handlar om social samvaro med de äldre. Det är positivt med fler möten över generationsgränserna.