Inrikes En storbrand rasar i en mosse vid Bredaryd utanför småländska Värnamo.

Enligt Värmlands nyheter var brand ännu inte under kontroll på måndahsmorgonen.

Räddningstjänsten har nu begärt 100 man från Försvaret som ska hjälpa till under släckningsarbetet.

Branden i mossen startade vid lunchtid under söndagen. Senare samma kväll brann 500 hektar av mossen.

Branden i mossen har orsakat stor rökutvecklimng som kan ses på ett långt avstånd.